Il critico d’arte Michele Govoni parla delle opere di Monet

Oggi si è tenuto l’ultimo evento della rassegna europea di arte contemporanea a Picta Romagna, ospitata nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Durante l’appuntamento, il critico d’arte Michele Govoni ha discusso delle opere di Monet. La presentazione si è svolta nel contesto della mostra, attirando un pubblico interessato alle interpretazioni dell’artista impressionista. L’incontro ha offerto spunti sulla poetica e sullo stile di Monet, con approfondimenti sui suoi quadri più noti.

Ultimo appuntamento culturale collaterale oggi a Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea allestita nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Alle 17 il critico d’arte e curatore della manifestazione Michele Govoni (foto) terrà una conferenza sul tema ‘L’invenzione dell’istante. Monet e la nascita dello sguardo contemporaneo’. Introdurrà l’intervento il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta, promossa da Cava Forever group e giunta quest’anno alla IV edizione. E’ previsto l’intervento del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. Sabato alle 17 nella cittadella scenderà il sipario sulla manifestazione, che proseguirà invece con le appendici nelle sedi di Forlimpopoli e Meldola e in estate approderà all’oratorio San Sebastiano di Forlì e all’Idro Eco Museo di Ridracoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it A Picta Romagna una conferenza su Monet con lo storico dell'arte Michele GovoniMercoledì 8 aprile alle 17 lo storico dell’arte Michele Govoni, curatore di Picta, terrà unaconferenza sul tema ‘L’invenzione dell’istante. 'Opere apertissime': incontro sull'arte contemporanea a cura di Michele PascarellaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? “Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più... Si parla di: Il critico d’arte Michele Govoni parla delle opere di Monet; A Picta Romagna una conferenza su Monet con lo storico dell'arte Michele Govoni. La critica d’arte? Una forma d’arte concettuale che usa le parole per liberare le immagini. Il punto di vista di Michele DantiniANSA - di Diego Randazzo. Nella quinta puntata di Una cura per l’arte ci addentriamo nel mondo della critica d’arte. Ci accompagna Michele Dantini, critico, scrittore e accademico, professore ... ansa.it