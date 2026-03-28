Consegna 40mila euro di gioielli a un finto carabiniere | donna truffata allerta il 113

Una donna ha consegnato circa 40-50 mila euro in gioielli a un uomo che si è presentato come un carabiniere, dopo averla convinta telefonicamente che la sua collaborazione fosse indispensabile per aiutare le forze dell’ordine a catturare dei responsabili di un furto. La vittima, spaventata e persuasa, ha poi segnalato l’accaduto alle autorità. La dinamica si è svolta nel corso di un colloquio telefonico.

È successo lunedì a Favaro Veneto. La donna, persuasa che la sua collaborazione era davvero necessaria alle forze dell'ordine, ha dato tutto. Poi la chiamata alle volanti di polizia. Indagini, caso identico a quello sventato dalla squadra mobile a Mirano. Appelli sui social fra cittadini: «Non rispondete a sconosciuti, non date nulla». Verifiche su presunte modalità aggressive La donna, una signora di Favaro Veneto, dopo aver ascoltato il sedicente militare, dal momento che risultava anche essere stata usata la sua macchina per il furto, si è convinta a preparare i gioielli e a consegnarli nelle mani di uno sconosciuto. Un approfittatore senza scrupoli che, carpendo la sua buona fede l'ha raggiunta a casa, incaricato di ritirare i preziosi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Consegna 40mila euro di gioielli a un "finto carabiniere": donna truffata allerta il 113 Articoli correlati Truffa del finto carabiniere a Massarosa vicino Lucca, donna consegna gioielli di famiglia a falsi militariDue arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Massarosa (Lucca), dove due pregiudicati sono stati fermati con l’accusa... Viale Strasburgo, anziana truffata da finto carabiniere: rubati soldi, gioielli e due pistoleUn falso militare dell'Arma avrebbe contattato una donna parlando di una rapina in banca e accennando alla necessità di fare un accertamento sui suoi... Aggiornamenti e notizie su Consegna 40mila Temi più discussi: Nuova Gamec, segnali di ripartenza sul cantiere. Ad aprile si spostano le vecchie gru; Nessuna decadenza per la governatrice sarda Alessandra Todde; Caso Todde: nessuna decadenza, confermata solo la sanzione da 40mila euro - L'Unione Sarda.it; Palestre e impianti sportivi: il Comune di Silea mette sul piatto due milioni di euro di lavori. La Cassa di Ravenna consegna un assegno da 40mila euro a Linea RosaUn assegno da 40.000 euro è stato consegnato ieri mattina, giovedì 12 marzo, dal Presidente della Cassa di Ravenna Spa Antonio Patuelli e dal Direttore Generale Nicola Sbrizzi all’Associazione Linea R ... ravenna24ore.it Sfruttati 40mila rider Glovo in tutta Italia: i pm indagano per caporalato, paghe basse sotto la soglia di povertàMaxi indagine per caporalato. I pm di Milano hanno messo nel mirino Foodinho, la società milanese di delivery food del colosso spagnolo Glovo, l’azienda di Barcellona specializzata nella consegna a ... blitzquotidiano.it Emessa la sentenza nel processo sul chiosco bar nella marina di Sant’Andrea. Sei mesi di arresto e 40mila euro di ammenda al tecnico progettista e direttore dei lavori. Disposto il dissequestro della struttura. - facebook.com facebook