Da 30 a 34 ore settimanali per 138 dipendenti via libera del Comune all’aumento contrattuale

Il Comune di Licata ha deciso di approvare l’aumento dell’orario di lavoro per 138 dipendenti part-time, passando da 30 a 34 ore settimanali. La delibera riguarda specificamente i lavoratori dell’ente che svolgono un contratto part-time. La decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale e riguarda esclusivamente il settore pubblico locale. L’iter amministrativo si è concluso con l’approvazione ufficiale di questa modifica contrattuale.

Il Comune di Licata ha approvato l’incremento orario da 30 a 34 ore settimanali per 138 dipendenti part-time dell’ente. Il provvedimento è contenuto nella delibera di Giunta numero 98 del 4 maggio ed è stato accolto con soddisfazione dalla Cisl Fp Agrigento che parla di un “traguardo storico”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Cammarata aumenta l'orario a 90 dipendenti: firmati i nuovi contratti da 30 ore settimanaliIl Comune di Cammarata ha ufficializzato l'incremento dell'orario di lavoro per novanta dipendenti a tempo parziale, portando il loro impegno... Petralia Soprana, nuovo aumento delle ore lavorative per 37 dipendenti ex Lsu del ComuneProsegue il percorso di valorizzazione e stabilizzazione contrattuale per il personale a tempo parziale del Comune di Petralia Soprana. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Usa vincono Naval Academies Regatta; Migranti: Prefettura e associazioni aprono lo sportello per aiutarli a trovare alloggio; A Catania 34 salme in bilico: dieci giorni per evitare i campi dei poveri; Le rette del centro estivo comunale raddoppiano in un anno: la protesta dei genitori a Oleggio. https://www.webtvpuglia.it/asl-bari-comune-e-amiu-insieme-per-la-gestione-sicura-dei-rifiuti-sanitari-a-domicilio/ - facebook.com facebook Il Comune premia chi organizza spettacoli nelle periferie di Roma: contributi fino a 45mila euro ift.tt/vPN5ioK x.com