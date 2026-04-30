Cammarata aumenta l' orario a 90 dipendenti | firmati i nuovi contratti da 30 ore settimanali

Il Comune di Cammarata ha firmato i nuovi contratti di lavoro per 90 dipendenti a tempo parziale, portando l’orario settimanale da 20 a 30 ore. La decisione riguarda dipendenti di vari settori e si inserisce in una modifica delle condizioni lavorative già in atto. La firma dei contratti rappresenta un passaggio ufficiale nell’applicazione di questa variazione.

Il Comune di Cammarata ha ufficializzato l'incremento dell'orario di lavoro per novanta dipendenti a tempo parziale, portando il loro impegno settimanale a trenta ore. Il provvedimento è stato reso possibile grazie a un contributo della Regione Siciliana superiore ai 90 mila euro e ha visto la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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