Petralia Soprana nuovo aumento delle ore lavorative per 37 dipendenti ex Lsu del Comune

A Petralia Soprana, il Comune ha deciso di aumentare le ore lavorative per 37 dipendenti ex Lsu, tutti impiegati a tempo parziale. La misura fa parte di un processo di stabilizzazione contrattuale e di valorizzazione del personale, che continua a coinvolgere il settore del lavoro locale. La decisione riguarda esclusivamente i lavoratori interessati e si inserisce in un percorso più ampio di miglioramento delle condizioni occupazionali.

Prosegue il percorso di valorizzazione e stabilizzazione contrattuale per il personale a tempo parziale del Comune di Petralia Soprana. A partire dal prossimo 1° maggio, 37 dipendenti (ex Lsu) beneficeranno di un nuovo aumento delle ore lavorative settimanali, con un conseguente incremento della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Un piccolo teatro di montagna a Petralia Soprana, si rinnova la Sala polifunzionale del ComuneÈ stata inaugurata la nuova dotazione tecnologica della Sala polifunzionale del Comune di Petralia Soprana, situata nei locali dell’ex chiesa di... Il Carnevale delle Madonie: gran finale a Pianello di Petralia SopranaSi avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata” nella frazione...