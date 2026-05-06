È stato individuato un cyberattacco che ha compromesso i file ufficiali di un noto software di creazione di immagini disco. Gli hacker sono riusciti a inserire una backdoor nei file distribuiti, permettendo l’accesso non autorizzato ai sistemi degli utenti. L’attacco ha coinvolto settori strategici, con possibili implicazioni sulla sicurezza dei dati e sulle attività di aziende e utenti che utilizzano il programma. La scoperta è stata resa nota da un’analisi di sicurezza informatica.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli hacker a infettare i file ufficiali?. Quali settori strategici sono stati colpiti dalla backdoor?. Chi si cela dietro questo attacco alla supply chain?. Come possono gli utenti verificare se il loro software è sicuro?.? In Breve Ricercatori Kaspersky individuano backdoor l'8 aprile nei file ufficiali Disc Soft.. Attacco mira a migliaia di computer in Russia, Bielorussia e Thailandia.. Gruppo di lingua cinese colpisce settori scientifici, manifatturieri e governativi.. Vulnerabilità ISO simile a precedenti attacchi ai software Notepad++ e CPUID.. L’8 aprile i ricercatori di Kaspersky hanno individuato una backdoor malevola all’interno del software Daemon Tools, dando il via a un’indagine su un attacco alla supply chain ancora in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberattacco a Daemon Tools: scoperta una backdoor nei file ufficiali

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