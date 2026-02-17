Naomi Campbell nei file Epstein | il suo nome compare quasi 300 volte nei documenti

Naomi Campbell appare quasi 300 volte nei documenti relativi a Jeffrey Epstein, evidenziando una presenza costante nella rete di contatti del finanziere. Nonostante non sia coinvolta in alcun reato, le carte mostrano che l’ex modella rimase vicina a Epstein anche dopo la sua condanna nel 2008, partecipando a incontri e eventi con lui. Questa scoperta si aggiunge a un quadro più ampio di rapporti tra figure pubbliche e il finanziere, alimentando nuove domande sulla loro relazione.

Epstein inoltre avrebbe presentato Campbell a diverse minorenni per attirarle nella sua tela col miraggio di una carriera nel campo della moda. Ad esempio una vittima ha raccontato all'Fbi che quando aveva 15 anni il finanziere, dopo averle promesso di farla sfilare sulle passerelle di Victoria's Secret, le presentò Naomi nel suo ufficio privato. Un'altra vittima, nel 2019, ha dichiarato che quando aveva 18 anni vide Campbell nella villa di Epstein a New York, durante una cena. Una terza vittima, sempre del 2019, ha raccontato di aver visto Campbell sull'isola di Epstein. Anche Virginia Giuffre, morta suicida lo scorso aprile a 41 anni - e nota per aver accusato di abusi sessuali, subiti quand'era appena diciassettenne, sia Epstein che Andrea d’Inghilterra - aveva dichiarato in tribunale, nel 2016, che il miliardario pedofilo l'aveva presentata a Campbell. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

