Inaugurata in biblioteca la rassegna Piccoli mondi dieci appuntamenti tra cultura e convivialità
Venerdì, alla Biblioteca comunale Fratelli Carnacini di Roncofreddo, è stata aperta la seconda edizione di
L'inaugurazione è stata accompagnata dal virtuosismo di Davide Rocchi e la sua chitarra che ha introdotto il pubblico nel mondo creativo dell'artista Michele Papetti, E' stata inaugurata venerdì alla Biblioteca comunale Fratelli Carnacini di Roncofreddo la seconda edizione di Piccoli Mondi, la rassegna culturale che propone dieci appuntamenti dedicati alle storie, alla cultura e alla convivialità. Ad aprire la serata i saluti di Daniela Della Chiesa, tra le organizzatrici del progetto, e della sindaca Sara Bartolini, che ha sottolineato come la cultura rappresenti un elemento centrale dell'attività amministrativa e come la biblioteca sia un importante punto di incontro per la comunità, tra il pubblico anche l'assessora alla Cultura Luciana Garbuglia tra i promotori e ideatori del progetto.
Omaggio a Lucio Dalla per la rassegna "Piccoli mondi" alla nuova sala AfricaDopo la pausa natalizia, la nuova sala Africa riapre le sue porte con un omaggio a Lucio Dalla, nell’ambito della rassegna
Roncofreddo, a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l'illustratore Michele Papetti con "Esercizi di contrasto"Michele Papetti ha aperto la seconda edizione della rassegna Piccoli Mondi a Roncofreddo, portando in mostra le sue opere
