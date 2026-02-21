Inaugurata in biblioteca la rassegna Piccoli mondi dieci appuntamenti tra cultura e convivialità

Venerdì, alla Biblioteca comunale Fratelli Carnacini di Roncofreddo, è stata aperta la seconda edizione di

L’inaugurazione è stata accompagnata dal virtuosismo di Davide Rocchi e la sua chitarra che ha introdotto il pubblico nel mondo creativo dell’artista Michele Papetti, E' stata inaugurata venerdì alla Biblioteca comunale Fratelli Carnacini di Roncofreddo la seconda edizione di Piccoli Mondi, la rassegna culturale che propone dieci appuntamenti dedicati alle storie, alla cultura e alla convivialità. Ad aprire la serata i saluti di Daniela Della Chiesa, tra le organizzatrici del progetto, e della sindaca Sara Bartolini, che ha sottolineato come la cultura rappresenti un elemento centrale dell’attività amministrativa e come la biblioteca sia un importante punto di incontro per la comunità, tra il pubblico anche l’assessora alla Cultura Luciana Garbuglia tra i promotori e ideatori del progetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

