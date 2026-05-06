Nell’ultimo incontro presso il Centro parrocchiale di Piazza Santa Rita a Taranto, si sono riuniti più di cento enti del Terzo Settore locale per discutere l’approvazione del bilancio d’esercizio e sociale 2025 del Csv Taranto Ets. L’assemblea degli enti iscritti si è svolta all’unanimità, con la partecipazione di rappresentanti di varie realtà del territorio. La riunione ha visto l’approvazione dei documenti finanziari e di gestione per l’anno a venire.

Nel corso dell’incontro sono stati approvati all’unanimità il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale relativi al 2025. Nel suo intervento la presidente ha evidenziato il ruolo dell’ente sul territorio. "Grazie a tutto questo – ha poi sottolineato la Presidente Maria Antonietta Brigida – oggi il Csv Taranto Ets è sempre più un’agenzia di sviluppo del volontariato che opera ‘nel e per il territorio’, capace di attivare processi, mettere in relazione soggetti diversi e generare opportunità supportando le associazioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Csv Taranto Ets, approvati all’unanimità bilancio d’esercizio e sociale 2025

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