Fondazione Pergolesi Spontini approvati il bilancio sociale e consuntivo | giro d' affari di 3,4 milioni di euro

La Fondazione Pergolesi Spontini ha approvato il bilancio sociale e consuntivo, con un giro d'affari di 3,4 milioni di euro. Nei documenti si evidenziano conti in ordine e un focus sulla sostenibilità economica e ambientale. Sono stati avviati progetti rivolti ai giovani talenti, alla promozione di attività inclusiva e accessibile, oltre a collaborazioni con enti nazionali e internazionali. Sono inoltre state condotte attività musicologiche e di valorizzazione delle opere di Pergolesi e Spontini.

JESI - Conti in ordine, sostenibilità economica e ambientale, valorizzazione dei giovani talenti, progetti di inclusione e accessibilità, coproduzioni e collaborazioni nazionali e internazionali, attività musicologica e di valorizzazione delle opere di Pergolesi e di Spontini. È il 2025 della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Bilancio consuntivo, entrate in aumento e un avanzo libero di 14,2 milioniVia libera del Consiglio comunale al Rendiconto 2025 del Comune di Modena, che si chiude con un avanzo libero di 14. Leggi anche: Sanremo, non solo canzonette ma un giro d'affari di 252 milioni di euro Panoramica sull’argomento Si parla di: Stagione balneare al via il Primo Maggio nelle Marche, elevata qualità delle acque. Jesi, il 2025 nel bilancio della Fondazione Pergolesi Spontini: giro d’affari di 3,4 milioniÈ il 2025 della Fondazione Pergolesi Spontini nella fotografia del bilancio sociale e del bilancio consuntivo approvati ... centropagina.it Muti celebra l’arte di Spontini. Il maestro: «Anche Wagner si inginocchiava davanti a lui»Il sindaco di Jesi e presidente della Fondazione Pergolesi Spontini, Lorenzo Fiordelmondo, ha riconosciuto l’importanza della celebrazione per tutto il territorio marchigiano, «che sarà coinvolto nell ... corriereadriatico.it