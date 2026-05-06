Durante il suo intervento al COMICON di Napoli 2026, l'attrice nota per i ruoli in Teen Wolf e Swamp Thing ha parlato della sua interpretazione di Allison Argent, definendola un'icona per la sua umanità. Ha anche condiviso alcuni dettagli sui suoi progetti futuri, tra cui la realizzazione di un film incentrato sull'intelligenza artificiale e la regia. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e addetti ai lavori del settore.

Ospite del COMICON di Napoli, edizione 2026, l'interprete di Teen Wolf e Swamp Thing ci ha raccontato la sua esperienza nei panni di Allison Argent e i suoi progetti futuri. Per tre stagioni e un film realizzato successivamente, Crystal Reed è stata Allison Argent in Teen Wolf, dando vita a uno dei personaggi di quel mondo narrativo con cui il pubblico ha dimostrato di essere più legato. La presenza dell'attrice al COMICON di Napoli è stata l'occasione per parlare insieme delle sue esperienze professionali, ma anche del lavoro di traduzione dei personaggi dalla carta allo schermo, come fatto anche per la Abby Arcane di Swamp Thing, oltre ai progetti per il futuro in cui la vedremo coinvolta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crystal Reed: "Allison Argent è un'icona perché è umana. Il mio futuro? Un film sull'IA e la regia"

Notizie correlate

Profumi e IA: perché l’algoritmo non può battere l’intuizione umana? Cosa sapere A Torino il profumiere Ellena analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e creazione olfattiva.

Good Luck: il film satirico sull’IA di VerbinskiIl nuovo film del regista dei Pirati dei Caraibi, intitolato Good Luck, Have Fun, Don’t Die, è disponibile in formato digitale negli Stati Uniti a...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Comicon Napoli 2026, il programma del 1° maggio: tutti gli eventi e gli ospiti; Da Teen Wolf all'Universo Contorto DC e ED - Intervista a Crystal Reed Comicon Napoli; COMICON Napoli – Il programma di domani venerdì 1 maggio.

Crystal Reed: Allison Argent è un'icona perché è umana. Il mio futuro? Un film sull'IA e la regiaOspite del COMICON di Napoli, edizione 2026, l'interprete di Teen Wolf e Swamp Thing ci ha raccontato la sua esperienza nei panni di Allison Argent e i suoi progetti futuri. movieplayer.it

Crystal Reed, star di Teen Wolf, Gotham e Swamp Thing, parla di come il suo nuovo film esplora l'IAAbbiamo anche chiesto all'attrice come la pensa sull'argomento, considerando che è il fulcro del prossimo thriller psicologico ED. gamereactor.it

CulturaPop. . Al Comicon Napoli 2026 abbiamo avuto il piacere di incontrare Crystal Reed per una chiacchierata esclusiva che ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, dai successi televisivi fino ai nuovi orizzonti artistici. L'attrice, nota al grande - facebook.com facebook