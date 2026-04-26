Profumi e IA | perché l’algoritmo non può battere l’intuizione umana

Un profumiere torinese ha approfondito il confronto tra l’intelligenza artificiale e l’arte della creazione olfattiva, spiegando come l’algoritmo non possa riprodurre appieno l’intuizione umana. Durante un evento, l’esperto ha analizzato le differenze tra le capacità della tecnologia e la sensibilità di chi crea fragranze, evidenziando i limiti dell’IA nel settore dei profumi. La discussione si è concentrata sul ruolo dell’intuizione e dell’esperienza nella composizione delle fragranze.

? Cosa sapere A Torino il profumiere Ellena analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e creazione olfattiva.. L'algoritmo Philyra di Symrise mostra limiti nell'innovazione rispetto all'intuizione del creatore umano.. A Torino, durante l’evento Diffusioni Olfattive che si svolge per tre giorni, il celebre creatore di fragranze Ellena interviene questa domenica 26 aprile per analizzare il rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’arte della profumeria. L’incontro, intitolato L’AI e il profumo tra fede e ragione, mette al centro del dibattito la capacità delle macchine di sostituire o meno l’intuizione umana nel laboratorio olfattivo....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Profumi e IA: perché l’algoritmo non può battere l’intuizione umana Notizie correlate La chimica dell’amore? “È scritta nel cervello non nell’algoritmo: ecco perché con l’Ia non può funzionare”(Adnkronos) – "Quando ci innamoriamo nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica. Perché il tuo cane capisce cosa può o non può fare anche senza dirgli “si” o “no”: sa interpretare la voce umanaI cani comprendono i nostri "sì" e i "no" anche se non li pronunciamo, ma pure solo attraverso l'ascolto di un suono collegato alle nostre intenzioni... Approfondimenti e contenuti Jean-Claude Ellena: L’IA non potrà mai creare un buon profumo perché non sa dimenticareA Torino, il decano mondiale dei profumieri discute di intelligenza artificiale, fede e creatività: Non c’è da temere ChatGPT. Ma nel mondo delle fragranze ... repubblica.it Dottor Algoritmo: perché il 60% degli utenti consulta l’IA per la saluteIl rapporto tra cittadini e medicina sta vivendo una trasformazione radicale guidata non dai grandi macchinari ospedalieri, ma dagli smartphone. Il comportamento dei pazienti sta cambiando: la ricerca ... bitmat.it