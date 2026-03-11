Good Luck | il film satirico sull’IA di Verbinski

Il regista dei Pirati dei Caraibi ha realizzato un nuovo film satirico sull’intelligenza artificiale, intitolato Good Luck, Have Fun, Don’t Die. Il film è stato reso disponibile in formato digitale negli Stati Uniti a partire dal 10 marzo 2026. La pellicola affronta tematiche legate alla tecnologia e all’umanità, portando sullo schermo una narrazione che combina humor e critica sociale.

Il nuovo film del regista dei Pirati dei Caraibi, intitolato Good Luck, Have Fun, Don’t Die, è disponibile in formato digitale negli Stati Uniti a partire dal 10 marzo 2026. La pellicola, diretta da Gore Verbinski e interpretata da Sam Rockwell, affronta temi legati all’intelligenza artificiale con un tono satirico. Sebbene il progetto abbia ottenuto un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes tra i critici, ha registrato un incasso di soli 8 milioni di dollari contro un budget di produzione di 20 milioni. Questa strategia di distribuzione rapida punta a recuperare gli investimenti attraverso lo streaming e il video on demand. L’impatto della tecnologia generativa sulla narrazione cinematografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Good Luck: il film satirico sull’IA di Verbinski Articoli correlati Berlinale 76 – Good Luck, Have Fun, Don’t Die recensione: Gore Verbinski torna con una satira sull’AICon Good Luck, Have Fun, Don’t Die, Gore Verbinski torna alla regia dopo anni di silenzio e lo fa con un film che prende le paure contemporanee... BioShock: il film mai nato e l’idea radicale di Verbinski per un finale a doppio binario e un budget faraonico.Il progetto di un film su BioShock, il celebre videogioco, è stato cancellato due volte, l’ultima nel 2013. Good Luck, Have Fun, Don’t Die [Review]: One of 2026’s Wildest, Smartest Rides | CritiXtv Contenuti utili per approfondire Good Luck Temi più discussi: Film con Jessica Alba: 4 da vedere; Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski arriva anche in digitale negli USA; Netflix acquisisce interpositive la startup di ben affleck per l’intelligenza artificiale nella produzione cinematografica; Malavia: il trailer del film di Nunzia De Stefano. Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski arriva anche in digitale negli USAIl nuovo sci-fi di Gore Verbinski, Good Luck Have Fun Don’t Die, arriva in digitale: flop al cinema ma amatissimo dalla critica. cinefilos.it Good LuckTaro, regista indipendente di dubbie prospettive, vive la vita in una condizione di perenne svagatezza, guidato e mantenuto dalla metodica fidanzata Yuki. Invitato a Beppu per una menzione speciale ... mymovies.it #stagione sabato 14 marzo ore 21 Spaccio Culturale Officine Tok Via Cesare Battisti 22 - Monzone (MS) GOOD LUCK Scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro PRIMA ASSOLUTA genere monologo comico Trama: Dopo il successo facebook