Crystal Palace-Shakhtar Donetsk Conference League 07-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Eagles sono ad un passo dalla finale di Lipsia

Il 7 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la sfida tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, valida per la semifinale della Conference League. La squadra inglese, guidata dall'allenatore Glasner, ha un vantaggio di 3-1 dopo la partita dell’andata contro la squadra ucraina, allenata da Arda Turan. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l'incontro di ritorno.

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