Crystal Palace-Shakhtar Donetsk Conference League 07-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Eagles sono ad un passo dalla finale di Lipsia
Il 7 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la sfida tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, valida per la semifinale della Conference League. La squadra inglese, guidata dall'allenatore Glasner, ha un vantaggio di 3-1 dopo la partita dell’andata contro la squadra ucraina, allenata da Arda Turan. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l'incontro di ritorno.
Il Crystal Palace di Glasner è vicinissimo alla meta dopo il 3 a 1 dell’andata inflitto allo Shakhtar Donetsk di Arda Turan. Gli eagles intanto in campionato faticano anche se hanno bisogno di 2 punti per salvarsi, e ormai l’attenzione si sposta sulla Conference League, con il tecnico austriaco che si conferma maestro nelle competizioni europee dopo aver portato l’Eintracht Francoforte alla conquista dell’Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Eagles sono ad un passo dalla finale di LipsiaIl Crystal Palace di Glasner è vicinissimo alla meta dopo il 3 a 1 dell’andata inflitto allo Shakhtar Donetsk di Arda Turan.
Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Crystal Palace di Glasner è vicinissimo alla meta dopo il 3 a 1 dell’andata inflitto allo Shakhtar Donetsk di Arda Turan.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Anteprima Crystal Palace - Shakhtar Donetsk, semifinale Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dall'infermeria; VIDEO. Shakhtar-Crystal Palace 1-3: gol e highlights; Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Il Crystal Palace si impone sullo Shakhtar e vede la finale.
Pronostici Crystal Palace-Shakhtar Donetsk: marcatore e tiri in portaPronostici Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, le Eagles sono a un passo dalla loro prima finale europea grazie al 3-1 dell'andata. ilveggente.it
Probabili formazioni Crystal Palace Shakhtar | Quote: due tridenti contro! (Conference League, 7 maggio 2026)Probabili formazioni Crystal Palace Shakhtar: idee chiare per Glasner, forse meno per Arda Turan nel ritorno della semifinale in Conference League. ilsussidiario.net
Come avrà visto la partita #football #CrystalPalace #Shakhtar #ConferenceLeague - facebook.com facebook
#ConferenceLeague, il #CrystalPalace ne fa tre allo #Shakhtar: gol e assist per l'ex #Lazio Kamada. Il Rayo vince di misura contro lo #Strasburgo x.com