Crystal Palace-Shakhtar Donetsk Conference League 07-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Eagles sono ad un passo dalla finale di Lipsia

Da infobetting.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la sfida tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, valida per la semifinale della Conference League. La squadra inglese, guidata dall'allenatore Glasner, ha un vantaggio di 3-1 dopo la partita dell’andata contro la squadra ucraina, allenata da Arda Turan. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l'incontro di ritorno.

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Il Crystal Palace di Glasner è vicinissimo alla meta dopo il 3 a 1 dell’andata inflitto allo Shakhtar Donetsk di Arda Turan.  Gli eagles intanto in campionato faticano anche se hanno bisogno di 2 punti per salvarsi, e ormai l’attenzione si sposta sulla Conference League, con il tecnico austriaco che si conferma maestro nelle competizioni europee dopo aver portato l’Eintracht Francoforte alla conquista dell’Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli Eagles sono ad un passo dalla finale di Lipsia

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