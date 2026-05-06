Il prossimo 7 maggio alle 21:00 si disputerà la gara di ritorno tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, valida per le semifinali della Conference League. Dopo il risultato di 3-1 ottenuto all’andata dagli Eagles, la squadra di Glasner si appresta a giocare questa partita con un vantaggio importante. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili, con i pronostici che indicano una possibile finale per il club di casa.

Il Crystal Palace di Glasner è vicinissimo alla meta dopo il 3 a 1 dell’andata inflitto allo Shakhtar Donetsk di Arda Turan. Gli eagles intanto in campionato faticano anche se hanno bisogno di 2 punti per salvarsi, e ormai l’attenzione si sposta sulla Conference League, con il tecnico austriaco che si conferma maestro nelle competizioni europee dopo aver portato l’Eintracht Francoforte alla conquista dell’Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Eagles sono ad un passo dalla finale di Lipsia

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