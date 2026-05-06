Il 7 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk in occasione della Conference League. Dopo il risultato di 3-1 ottenuto nella partita di andata, il Crystal Palace, con l’allenatore Glasner, si trova in una posizione favorevole per passare il turno. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati, ma il risultato finale sarà deciso sul campo.

Il Crystal Palace di Glasner è vicinissimo alla meta dopo il 3 a 1 dell’andata inflitto allo Shakhtar Donetsk di Arda Turan. Gli eagles intanto in campionato faticano anche se hanno bisogno di 2 punti per salvarsi, e ormai l’attenzione si sposta sulla Conference League, con il tecnico austriaco che si conferma maestro nelle competizioni europee dopo aver portato l’Eintracht Francoforte alla conquista dell’Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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