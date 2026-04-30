Shakhtar Donetsk-Crystal Palace Conference League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Eagles corsari sul neutro di Cracovia

Si gioca questa sera alle 21:00 a Cracovia la prima semifinale di Conference League tra lo Shakhtar Donetsk, guidato dall’allenatore Arda Turan, e il Crystal Palace, sotto la guida di Glasner. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili quote e pronostici per la partita. La sfida si svolge su un campo neutro, con i londinesi che cercano di ottenere un risultato favorevole in vista del ritorno.

Primo atto delle semifinali di Conference League con lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan opposto al Crystal Palace di Glasner. Gli Hirnyky tornano in una semifinale europea a 6 anni di distanza dalla semifinale di Europa League persa malamente contro l’Inter. Un ritorno in grande stile considerando il fatto che gli ucraini sono costretti a giocare sempre in trasferta a causa del conflitto russo-ucraino e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Eagles corsari sul neutro di Cracovia Notizie correlate Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPrimo atto delle semifinali di Conference League con lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan opposto al Crystal Palace di Glasner. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conference League, le probabili formazioni di Rayo-Strasburgo e Shakhtar-Crystal Palace; Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: analisi e probabili formazioni 30/04/2026 UEFA Europa Conference League; PREVIEW | Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace: team news, lineups, predictions (Europa Conference League 30/04); Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Diretta Shakhtar Crystal Palace | Streaming video e tv: andata a Cracovia (Conference League, 30 aprile 2026)Diretta Shakhtar Crystal Palace, streaming video tv: quote e probabili formazioni da Cracovia per l'andata delle semifinali di Conference League, stagione 25/26 ... ilsussidiario.net Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: il gol c’èShakhtar Donetsk-Crystal Palace è la semifinale d'andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: probabili formazioni e dove vederla di Alessio Grossi - facebook.com facebook