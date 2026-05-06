Crosetto | nessuna unità della Marina partita o in partenza per Hormuz

Il ministro della Difesa ha confermato che al momento nessuna nave militare italiana si trova o si sta dirigendo verso lo Stretto di Hormuz. La precisazione è arrivata in seguito a indiscrezioni che avevano sollevato dubbi sulla presenza di unità navali italiane in quella zona. Finora, nessuna imbarcazione della Marina è stata inviata o si sta preparando a partire per quella regione.

“È opportuno ribadire con fermezza che nessuna unità della Marina Militare è partita né è in procinto di partire verso l’area dello Stretto di Hormuz”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una nota con la quale intende “fornire un chiarimento puntuale” in merito alle “interpretazioni circolate nelle ultime ore su alcune dichiarazioni relative a un possibile impiego della Marina Militare nell’area dello Stretto di Hormuz”. Donald Trump ritiene improbabile che gli alleati della Nato possano aiutare gli Stati Uniti se gli Usa fossero costretti a impegnarsi in un conflitto globale con una grande potenza. Lo ha detto il presidente in un’intervista con il giornalista Hugh Hewitt, di Salem News: “Quando avevamo bisogno della Nato, non c’erano per noi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Iran, Crosetto: “Nessuna nave Marina partita o in partenza verso Hormuz”(Adnkronos) – "È opportuno ribadire con fermezza che nessuna unità della Marina Militare è partita né è in procinto di partire verso l’area dello... Leggi anche: Hormuz, pronte 4 unità italiane per sminare lo Stretto. La strategia della Marina Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Iran, Crosetto: Nessuna unità della Marina è partita verso area Stretto Hormuz - Geagency; Iran: Crosetto, nessuna nave Marina Militare partita o sta per partire per Hormuz; Crosetto chiarisce: nessuna nave militare italiana è diretta verso lo Stretto di Hormuz; Iran, Crosetto: Nessuna nave Marina partita o in partenza verso Hormuz. Crosetto Nessuna unità della Marina Militare è in procinto di partire verso l’area dello Stretto di HormuzROMA (ITALPRESS) – In merito alle interpretazioni circolate nelle ultime ore su alcune dichiarazioni relative a un possibile impiego della Marina Militare nell’area dello Stretto di Hormuz, si ritien ... italpress.com Iran, Crosetto: Nessuna nave della Marina partita o in partenza verso Hormuz'Abbiamo sempre affermato con chiarezza che nessuna decisione sarebbe stata adottata senza l'approvazione del Parlamento' ... adnkronos.com "Il mondo è impazzito": l'allarme di Crosetto e il piano per difendere l'Italia - facebook.com facebook L'ambasciatrice Vani Rao ha incontrato Sua Eccellenza il Sig. Guido Crosetto, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana. Hanno discusso delle relazioni di difesa tra e delle iniziative volte ad approfondire questo pilastro fondamentale del nostro p x.com