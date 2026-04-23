Hormuz pronte 4 unità italiane per sminare lo Stretto La strategia della Marina

Quattro unità italiane sono state messe in posizione per operazioni di bonifica nello Stretto di Hormuz. La Marina italiana si prepara a intervenire con attività di sminamento nelle acque del Golfo Persico, dove si concentra l'attenzione internazionale. La presenza di queste unità fa parte di un piano di azione volto a garantire la sicurezza marittima nella regione.

L'Italia è in prima linea. Ed è pronta a fare la sua parte anche nelle acque bollenti del Golfo Persico. Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sentito il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi confermando la spinta dell'Italia verso i negoziati tra Teheran e Washington. Pronte 4 unità italiane per sminare Hormuz Il titolare della Farnesina ha ribadito il sostegno alla sicurezza dei Paesi della regione, con un occhio in particolare sul Libano. Tajani ha inoltre ribadito «l'importanza della libertà di circolazione a Hormuz». E proprio su questo punto, sul destino di un corridoio strategico da cui passano gas e petrolio e su cui decide la stabilità mondiale, Roma si prepara a giocare la partita da protagonista.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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