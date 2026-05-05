Il ministro della difesa ha dichiarato che il mondo attuale è diventato imprevedibile e caotico, sottolineando l’importanza di mantenere la capacità di difesa nazionale. Ha aggiunto che il compito principale è assicurare che lo Stato possa affrontare qualsiasi situazione, anche quelle più improbabili, perché ci sono individui che si preparano a scenari diversi. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza del paese.

“Noi abbiamo un mondo che è impazzito, all’interno del quale il nostro dovere è garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere e che non succederà mai, sia in grado di difendersi perché ci sono persone che si preparano ad ogni scenario possibile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: “mondo impazzito, dobbiamo garantire la nostra difesa”

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