A Santa Maria Nuova sono in corso operazioni di recupero dopo i crolli che hanno interessato la chiesa. Le autorità hanno deciso di allocare un budget di 50mila euro per effettuare i lavori di messa in sicurezza dell’edificio e dei beni artistici custoditi al suo interno. Tra le opere protette c’è anche la Pala del Perugino, uno dei pezzi più importanti della collezione.

Non basteranno 50mila euro per sistemare la chiesa di Santa Maria Nuova e mettere al sicuro i tesori artistici in essa custoditi: uno su tutti, la Pala del Perugino. Ce ne vorranno circa 300mila, sei volte tanto. E’ quanto hanno stabilito le perizie dei tecnici all’indomani dei sopralluoghi svolti su sollecitazione dei frati minori, custodi del complesso di proprietà comunale, che avevano segnalato già due mesi fa grosse macchie di umidità sul soffitto. Le forti piogge di fine marzo hanno accelerato il degrado: una trave del tetto ha ceduto, una capriata lignea è risultata gravemente ammalorata e diverse porzioni di copertura sono già precipitate sulla volta sottostante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crolli a Santa Maria Nuova, scatta il recupero

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