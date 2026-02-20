Nuova illuminazione per Santa Maria Nuova

Si tratta di uno dei monumenti più significativi di Cortona, oltre che una testimonianza dell’opera del grande architetto Giorgio Vasari Presentato il progetto «Illuminiamo Santa Maria Nuova», la chiesa cortonese sarà oggetto di un’iniziativa di valorizzazione promossa dal Club Rotary Cortona Valdichiana patrocinata dal Comune di Cortona e dalla Diocesi, con il sostegno di Banca Popolare di Cortona e di numerosi sponsor. Il progetto di illuminazione è stato approvato dalla locale Soprintendenza e rientra nel programma di iniziative del programma Cortona Città Francescana. La chiesa infatti è uno dei punti di interesse dei percorsi che si dirigono verso l’Eremo de Le Celle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

