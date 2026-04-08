Esplosione in un appartamento a Garbatella | vigili del fuoco e ambulanza sul posto residenti evacuati

Un’esplosione si è verificata in un appartamento nella zona della Garbatella, causando l’intervento di vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Sul luogo sono stati evacuati alcuni residenti a causa di danni e rischi legati all’incendio. L’incidente sarebbe stato causato da un elettrodomestico difettoso, che avrebbe innescato l’esplosione. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi.

Il rogo sarebbe partito da un elettrodomestico difettoso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Esplosione in via Baiamonti: vigili del fuoco sul posto Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco e protezione civile sul postoPaura nella serata di sabato 28 febbraio a Castel Volturno dove si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione di via Udine. Temi più discussi: Esplosione distrugge un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Baiamonti a Trieste; Video: Esplosione in un appartamento a Trieste, gli inquilini non erano in casa; Esplosione in appartamento a Trieste, l'abitazione era vuota; Esplosione in un appartamento a Trieste, gli inquilini non erano in casa. Violenta esplosione distrugge parte di un appartamento: fiamme e pauraIntervento in emergenza dal comando di Trieste con tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo scaturito dall'esplosione ... notizie.it Esplosione distrugge un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Baiamonti a TriesteL'esplosione, provocata da una fuoriuscita di gas, e successa all'ora di pranzo. L'appartamento al momento dell'esplosione era vuoto. Una donna di 57 anni, che viveva in un alloggio vicino, ha subito ... rainews.it Risotto cremoso allo zafferano: un'esplosione di sapore in 35 minuti! Tempo totale: 35 minuti Tempo di preparazione: 10 minuti, Tempo di cottura: 25 minuti Ingredienti per 4 porzioni: 320 g di riso Carnaroli 1 l di brodo vegetale caldo 1 bustina di zafferano 1/ - facebook.com facebook #Beirut adesso. Così giorno e notte. A bassa quota. Fino a quando l’esplosione sovrasterà il rombo del motore del drone #Israele. Mentre ci si domanda: dove colpirà stavolta x.com