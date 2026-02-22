Nuovo asilo nido per i bimbi Approvato il regolamento | È un traguardo importante

Il consiglio comunale di Abetone Cutigliano ha approvato il regolamento per il nuovo asilo nido dedicato a Beatrice Bugelli, per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. La decisione nasce dalla necessità di offrire un servizio più accessibile e vicino alle abitazioni, rafforzando l’offerta educativa nel territorio. L’asilo sarà situato nel plesso scolastico di Pian degli Ontani e potrà accogliere bambini dai zero ai tre anni. La struttura si prepara ad aprire le porte ai piccoli residenti.

Novità in vista nel territorio comunale di Abetone Cutigliano per le famiglie con figli piccoli: il consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta, ha infatti approvato all’unanimità il regolamento per il nuovo asilo nido comunale da zero a tre anni intitolato a Beatrice Bugelli, che avrà sede nel plesso scolastico di Pian degli Ontani. Un atto grazie al quale si chiude l’iter per l’avvio del servizio. L’apertura delle iscrizioni è prevista a partire da questa primavera e i primi piccoli ospiti saranno accolti all’interno della struttura dall’anno scolastico 2026-2027. Si tratta, si spiega dal Comune di Abetone Cutigliano, di un traguardo molto importante per un piccolo comune appartenente alle aree interne, che arricchisce così la propria offerta di servizi educativi per la prima infanzia e rafforza il proprio ruolo a sostegno delle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

