Paura a Varlungo crolla il controsoffitto della mensa Il direttore | Per fortuna non c' era nessuno VIDEO - FOTO

A Varlungo, un controsoffitto della mensa è crollato improvvisamente, causando una nube di polvere e detriti che ha ricoperto i tavoli. Nella zona si trovavano circa venti persone, ma il direttore ha riferito che fortunatamente non c’era nessuno al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e accertare le cause del crollo.

Un boato improvviso, poi una nuvola di polvere e detriti a coprire i tavoli dove, fino a pochi istanti prima, sedevano una ventina di persone. Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, in via di Varlungo 63. Quasi l'intero controsoffitto della sala da pranzo della Casa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTOTragedia sfiorata questo pomeriggio, sabato 2 maggio, alla Casa di Accoglienza Santa Luisa de Marillac, in via di Varlungo. Artemis II e il lato oscuro della Luna: i 4 astronauti dove non era arrivato nessuno – Il videoI quattro astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno effettuato un sorvolo del lato nascosto della Luna.