Crolla cornicione in via Gelso | i vigili urbani chiudono la strada

Oggi pomeriggio in via Gelso a Salerno, i vigili urbani hanno chiuso la strada dopo che un cornicione e calcinacci sono caduti da un palazzo. La zona è stata transennata per motivi di sicurezza e non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti gli operativi del servizio di pronto intervento e le forze dell’ordine. La strada resterà chiusa fino a quando non verranno effettuate verifiche sulla stabilità dell’edificio.

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, in via Gelso a Salerno, dove sarebbe caduto un cornicione e dei calcinacci da un palazzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia municipale hanno chiuso temporaneamente la strada. Inevitabili i disagi alla circolazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Viabilità e lotta alla sosta selvaggia, il "battesimo" in strada dei nuovi vigili urbaniLa loro presenza in strada non è passata inosservata, a molti anzi è sembrata quasi surreale. Divieto di transito in loco per frana su strada a San Clemente, intervento dei vigili urbani**Un tratto della SP35 a San Clemente è andato in frana, e la Provincia ha emesso un’ordinanza urgente per vietare il passaggio di tutti i mezzi. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Crolla il tetto di un rudere evacuati due anziani che abitano nell’immobile accanto. San Fruttuoso, crollano calcinacci dal cornicione di un palazzo in via Donghi: strada chiusa, un'auto danneggiataVia Donghi chiusa al traffico a San Fruttuoso dopo la caduta di calcinacci da un palazzo. È successo intorno alle 11.45, quando alcuni detriti si sono staccati dal cornicione finendo sulla strada e ... lavocedigenova.it Crolla un pezzo del cornicione Altra tegola sul piano del centroIl temporale fa crollare un pezzo di cornicione della Corte dell’Orto, scatta la messa in sicurezza in Vicolo Retorto e via Facheris, a due passi dalla piazza. Dal Comune l’ingiunzione al curatore ... ilgiorno.it