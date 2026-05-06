Cristel ha commentato le dichiarazioni di sua madre, accusando Al Bano di essere un narcisista che reagisce con rabbia. La discussione è nata dopo che Romina ha dichiarato che Al Bano ha ripreso a lavorare subito dopo un lutto recente. Cristel ha condiviso le sue opinioni sui social, criticando il comportamento dell’ex marito di sua madre e alimentando un acceso scambio di opinioni pubbliche.

? Cosa scoprirai Perché Romina ha accusato Al Bano di aver lavorato subito dopo il lutto?. Come ha reagito Cristel alle dichiarazioni della madre sui social?. Chi sono i due membri della famiglia che hanno scelto il silenzio?. Quali conseguenze avrà questo scontro sulla gestione del dolore per Ylenia?.? In Breve Romina mostra vicinanza ai figli con foto insieme a Cristel e alla piccola Romina.. Yari pubblica foto d'epoca dei genitori riflettendo sull'uso dei nuovi media digitali.. Jasmine Carrisi e la piccola Romina Carrisi Power mantengono il silenzio sulla disputa.. Cristel vive stabilmente in Croazia dal 2016 con il marito Davor Luksic.. Cristel ha lanciato un attacco diretto contro Al Bano tramite un post sui social, definendo il padre come un narcisista che reagisce con rabbia quando viene messo di fronte alle proprie colpe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cristel attacca Al Bano: “È un narcisista che reagisce con rabbia

Notizie correlate

Al Bano contro Romina Power, la reazione dei figli Yari e Cristel: “Un narcisista che si sente accusato”Dopo le parole di Al Bano contro Romina Power, è arrivata la reazione dei figli Yari e Cristel Carrisi.

“Nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha commesso”: la reazione di Cristel Carrisi dopo le parole di Al Bano e Romina PowerLa voce rotta, la difficoltà a parlare: l’intervista di Al Bano a Domenica In è stata rilanciata su molti siti sia per le parole dette che per il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Loredana Lecciso difende Al Bano e attacca Romina Power: interviene anche Cristel Carrisi; Cristel Carrisi sui social attacca Al Bano: Un narcisista; Al Bano e Romina i figli si espongono | Jasmine difende il padre la stoccata social di Cristel; Loredana Lecciso attacca Romina Power e difende Al Bano sul passato.

Loredana Lecciso difende Al Bano e attacca Romina Power: interviene anche Cristel CarrisiLoredana Lecciso difende Al Bano dopo le parole di Romina Power. Interviene anche Cristel Carrisi con una frecciata social. rumors.it

Al Bano e Romina Power, Cristel e Yari attaccano il padre sui social, interviene anche Loredana LeccisoA Cellino San Marco non è più tempo di felicità. Tra Al Bano Carrisi e Romina Power è ormai guerra aperta, un corpo a ... msn.com

Cristel Carrisi commenta così su X dopo l’intervista di Albano a Domenica In: attacco diretto a suo padre - facebook.com facebook