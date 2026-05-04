Al Bano contro Romina Power la reazione dei figli Yari e Cristel | Un narcisista che si sente accusato

Dopo le dichiarazioni di Al Bano rivolte a Romina Power, i figli Yari e Cristel Carrisi hanno risposto con una nota in cui definiscono il padre un narcisista che si sente accusato. La discussione pubblica tra i due ex coniugi ha attirato l’attenzione dei media, portando la famiglia a intervenire per chiarire le proprie posizioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni che coinvolge i membri della famiglia.

Dopo le parole di Al Bano contro Romina Power, è arrivata la reazione dei figli Yari e Cristel Carrisi. Quest'ultima sui social ha pubblicato un insolito messaggio, che sembra a tutti gli effetti indirizzato al padre: "Un narcisista che si sente accusato".🔗 Leggi su Fanpage.it

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