Recentemente, il Kuwait ha deciso di sospendere le esportazioni di petrolio, mentre l’Iraq propone sconti significativi per mantenere le forniture sul mercato. La crisi petrolifera si aggrava con lo stretto bloccato, rendendo difficile l’accesso ai porti per le consegne. Nonostante l’aumento della produzione da parte dell’OPEC, il deficit globale di petrolio continua a crescere, evidenziando le tensioni nel settore energetico internazionale.

? Cosa scoprirai Come farà l'Iraq a consegnare il greggio con lo stretto bloccato?. Perché l'aumento della produzione dell'Opec non ferma il deficit globale?. Chi beneficerà degli sconti massicci proposti da Baghdad durante la crisi?. Quanto influirà l'uscita degli Emirati dall'Opec sulla stabilità dei prezzi?.? In Breve Iraq offre sconti di 35 dollari per compensare il blocco del Kuwait.. Conflitto USA-Iran chiude lo Stretto di Hormuz privando il mercato di 10 milioni di barili.. Opec+ incrementa produzione di 188mila barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti.. Deficit globale di approvvigionamento persiste nonostante i tentativi di rassicurazione dell'Opec.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi petrolifera: Kuwait ferma l’export, l’Iraq offre sconti massicci

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