Viaggi sicuri | ExpressVPN offre sconti fino all’81%

Con l’arrivo della stagione dei viaggi, ExpressVPN ha annunciato sconti fino all’81% sui piani biennali. L’offerta è stata lanciata di recente e riguarda le sottoscrizioni di lunga durata, con l’obiettivo di attirare nuovi utenti interessati a proteggere la propria privacy online durante i viaggi. La promozione rimarrà attiva per un periodo limitato e si rivolge a chi desidera risparmiare sui servizi di VPN.

La stagione dei viaggi sta per iniziare e ExpressVPN ha già lanciato un’offerta aggressiva con sconti che toccano l’81% sui piani biennali. I nuovi prezzi partono da 2,09 euro al mese, includendo quattro mesi di servizio aggiuntivo in omaggio oltre alla garanzia di rimborso di 30 giorni. Questa iniziativa si colloca nel periodo compreso tra il lancio della promozione e la scadenza temporale dell’offerta limitata. Milioni di utenti fanno affidamento su questa soluzione per navigare in sicurezza attraverso i server presenti in oltre 105 nazioni. Il protocollo proprietario garantisce velocità superiori alla media, bloccando contemporaneamente annunci pubblicitari e siti malevoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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