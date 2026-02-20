Enel Cerano cantiere nel degrado | sindacati denunciano servizi

Enel Cerano ha aperto un cantiere che, secondo i sindacati, versa in condizioni di degrado e abbandono. Le aree di lavoro sono sporche e senza le adeguate misure di sicurezza, creando rischi per i lavoratori. Gli operai segnalano mancanza di attrezzature e di rispetto delle norme di igiene. I rappresentanti dei lavoratori chiedono un intervento immediato per migliorare le condizioni. La situazione ha attirato l’attenzione di chi vive vicino al sito, preoccupato per la sicurezza. La questione resta aperta fino a ulteriori interventi.

Cerano, Cantiere al Limite: Sindacati Denunciano Condizioni "Da Terzo Mondo" e Chiedono Intervento Urgente. Brindisi – Un allarme arriva dal cuore della centrale Enel di Cerano, nel brindisino. I sindacati di categoria hanno denunciato condizioni igienico-sanitarie e infrastrutturali inaccettabili all'interno delle aree di cantiere, sollevando preoccupazioni per la dignità e la salute dei lavoratori. La situazione, secondo le rappresentanze sindacali, ricorda contesti da "terzo mondo" e richiede un intervento immediato. Una Denuncia Corale: Fim, Fiom e Uilm in Prima Linea. La denuncia, resa pubblica nella giornata di oggi, 20 febbraio 2026, è frutto di una convergenza di segnalazioni provenienti dalle segreterie territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm.