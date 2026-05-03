A Cattolica, il presidio dei vigili del fuoco è rimasto fermo per diverse ore, sollevando preoccupazioni tra i sindacati riguardo ai rischi per la sicurezza. Durante l'interruzione, il personale è stato rimosso dalle attività di soccorso urgentemente necessarie, lasciando senza risposta il modo in cui una sola squadra possa tutelare l’intera popolazione locale, che conta circa 200.000 residenti.

? Cosa scoprirai Come può una sola squadra garantire la sicurezza di 200.000 residenti?. Perché il personale è stato sottratto ai soccorsi urgenti sabato scorso?. Chi deve rispondere della gestione del rischio durante i grandi eventi?. Quali sono le conseguenze dell'assenza di personale con l'estate in arrivo?.? In Breve Presidio fermo sabato 2 maggio dalle 12 alle 18 per carenza organico.. Cinque operatori garantiscono la sicurezza per oltre 200.000 residenti e turisti.. Personale distolto dal soccorso per eventi al circuito di Misano e teatro Galli.. Sindacati FP Cgil, Co.Na.Po., Uil Pa, Usb e Ugl denunciano crisi strutturale.. Il presidio dei Vigili del Fuoco di Cattolica è rimasto fermo dalle 12 alle 18 di sabato 2 maggio per l’assenza di personale operativo sufficiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica, presidio VVF fermo per ore: i sindacati denunciano il rischio

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