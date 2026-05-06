In un momento di crescente tensione nel Golfo, l'organizzazione internazionale ha invitato Iran e Stati Uniti a avviare un dialogo per ridurre le tensioni nella regione. La chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe avere ripercussioni sull’economia globale, considerando il ruolo strategico di questa via marittima. Nel frattempo, l’Iran è stato accusato di aver violato alcune risoluzioni dell’ONU relative agli Emirati, con dettagli ancora da chiarire.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz l'economia globale?. Quali violazioni delle risoluzioni ONU ha commesso l'Iran nei confronti degli Emirati?. Perché l'ingresso di Armenia e Azerbaigian cambia gli equilibri della Pam?. Chi guiderà i negoziati per proteggere le infrastrutture civili nel Golfo?.? In Breve Vertice a Budua dal 6 all'8 maggio con 350 delegati di 30 Paesi.. Armenia e Azerbaigian entrano come Stati osservatori durante la sessione plenaria.. Accordo con la Rete parlamentare del Movimento dei Paesi non allineati previsto per il 7 maggio.. Venerdì 8 maggio votazione su sei risoluzioni tra cui antiterrorismo e flussi migratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi nel Golfo: la Pam chiede un dialogo tra Iran e Stati Uniti

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