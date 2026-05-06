Crisi globale Esposito Qualità della vita | Sud decisivo per la sostenibilità finanziaria dell’Italia

La crisi globale ha portato a un aumento dell’instabilità geopolitica e macroeconomica, che si riflette nelle condizioni di vita di cittadini, famiglie, imprese e territori. Secondo un esperto in qualità della vita, il Sud del paese svolge un ruolo determinante nel mantenimento della sostenibilità finanziaria nazionale. La situazione attuale evidenzia come le turbolenze internazionali influenzino direttamente la realtà quotidiana di molte aree del paese.

Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme “L’instabilità geopolitica e macroeconomica entra nella vita materiale delle persone, delle famiglie, delle imprese e dei territori. Nel Mezzogiorno colpisce con maggiore forza perché si innesta su fragilità strutturali preesistenti”. Lo afferma Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, che da anni studia il rapporto tra dinamiche globali, territori e qualità della vita. “La questione meridionale oggi non può più essere letta come un capitolo separato dalla crisi globale”, osserva Esposito. “Gli shock internazionali colpiscono con maggiore durezza proprio i territori più vulnerabili.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Trump, ordine mondiale e crisi della cooperazione: l’analisi di Domenico Esposito (La Qualità della Vita) Domenico Esposito: la qualità della vita come leva di sviluppo per territori e societàIn un tempo segnato da fragilità sociali, divari territoriali, crisi dei riferimenti pubblici e crescente complessità geopolitica, il tema della... Altri aggiornamenti Si parla di: Ordine | Milan la prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa. Crisi climatica: Accademia qualità della vita, più sostenibilità, meno riarmoDal recente caso di allagamento al porto di Ischia un segnale che non può essere liquidato come episodio marginale, l'Accademia Italiana Qualità della Vita, presieduta da Domenico Esposito, rilancia ... ansa.it Italia. Esposito (Qualità della vita): Rifondare la cura del territorio per evitare domani costi insostenibiliLa crisi della cura ordinaria del territorio trasforma piccoli problemi in dissesto, alluvioni, crolli e costi pubblici crescenti. Prevenire resta la scelta più razionale, economica e civile C’è una q ... teleradio-news.it