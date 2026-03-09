Trump ordine mondiale e crisi della cooperazione | l’analisi di Domenico Esposito La Qualità della Vita

L’Accademia Italiana Qualità della Vita ha pubblicato un’analisi di Domenico Esposito che affronta il tema di come le decisioni di Trump abbiano influenzato l’ordine mondiale e la cooperazione internazionale. Nel suo intervento, l’autore evidenzia le ripercussioni di queste scelte sui rapporti tra nazioni e sulla stabilità globale, senza entrare nel merito delle cause o dei motivi che le hanno determinate.

LA, Italia celebra le donne con “Anna” di Guerritore. Folla di star al Chinese Theatre per la kermesse tricolore “Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici La Ue: Petrolio, forniture stabili, timori solo sui prezzi. Ma la corsa al rialzo rallenta L’Accademia Italiana Qualità della Vita richiama l’attenzione sugli effetti concreti delle strategie globali su pace, economia, sicurezza, energia e qualità della vita dei cittadini europei Non una lettura superficiale del trumpismo, ma una vera analisi di architettura strategica dell’attuale ordine internazionale. È questo il cuore del nuovo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

