Domenico Esposito | la qualità della vita come leva di sviluppo per territori e società

In un periodo caratterizzato da fragilità sociali, disparità tra territori e crisi dei riferimenti pubblici, il tema della qualità della vita si presenta come un elemento cruciale per lo sviluppo di territori e società. La crescente complessità geopolitica contribuisce a rendere questa questione sempre più rilevante, spostando l’attenzione su come migliorare le condizioni di vita come leva fondamentale per il progresso.

In un tempo segnato da fragilità sociali, divari territoriali, crisi dei riferimenti pubblici e crescente complessità geopolitica, il tema della qualità della vita torna a proporsi non come argomento marginale, ma come questione centrale per lo sviluppo. È su questo terreno che si colloca il lavoro di Domenico Esposito, autore, analista e presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita. Il suo percorso si distingue per un approccio multidisciplinare che mette in relazione persona, territorio, paesaggio, economia, servizi, coesione sociale e scenari geopolitici. Al centro vi è una convinzione precisa: non esiste sviluppo solido se non... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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America's Cup: Esposito (Accademia Qualità Vita), sì a direttore artisticoPer l'America's Cup Napoli 2027 serve partire adesso: nominare subito un direttore artistico e culturale dell'evento, con un mandato chiaro, per coordinare fin da subito il programma di ... ansa.it