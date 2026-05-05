L’Fmi presenta il conto della guerra | da 450 a 2.270 euro per le famiglie italiane

L’FMI ha pubblicato un rapporto in cui si evidenzia come i costi della guerra abbiano inciso sulle finanze delle famiglie italiane, con un aumento stimato delle spese da circa 450 euro a circa 2.270 euro. Secondo le stime, nel 2026 le famiglie dell’Unione europea perderanno circa 375 euro, rappresentando lo 0,7% della spesa media, a causa degli aumenti dei prezzi.

Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E’ quanto ha detto Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario, all’Eurogruppo. “L’impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario “grave” del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.750 euro. Il grafico dell’intervento include anche le stime sull’Italia: dal Fondo si apprende nel dettaglio che l’impatto stimato per l’Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. L’Fmi presenta il conto della guerra: da 450 a 2.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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