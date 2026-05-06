Cresce l’avanzo di bilancio polemiche in Consiglio

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della seduta del Consiglio comunale, la maggioranza ha approvato il rendiconto del 2025, mentre l’opposizione ha espresso diverse critiche. L’attenzione si è concentrata sull’andamento dell’avanzo di bilancio, che ha mostrato un aumento rispetto ai periodi precedenti. La discussione si è svolta con toni accesi, con alcune opposizioni che hanno contestato alcuni aspetti della gestione finanziaria.

La maggioranza approva il rendiconto del 2025 non senza critiche dall’opposizione in Consiglio comunale. Come ha illustrato l’assessore al bilancio Massimiliano Balconi, le entrate sono state di 54,341 milioni di euro, fra tributarie, correnti e extratributarie. Si aggiungono 29 milioni di riscossioni varie. Fra le entrate tributarie, 5,6 milioni di euro provengono dall’Imu, 5,3 milioni dall’addizionale Irpef e 4 milioni dalla Tassa rifuti. Quasi 2,4 milioni sono entrate dal recupero di evasioni delle tasse (Imu, addizionale Irpef e Tari) del 2024. Le spese ammontano a 35 milioni, di cui spese correnti 25,8 milioni e 5 milioni in conto capitale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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