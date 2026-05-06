Cresce l’avanzo di bilancio polemiche in Consiglio

Nel corso della seduta del Consiglio comunale, la maggioranza ha approvato il rendiconto del 2025, mentre l’opposizione ha espresso diverse critiche. L’attenzione si è concentrata sull’andamento dell’avanzo di bilancio, che ha mostrato un aumento rispetto ai periodi precedenti. La discussione si è svolta con toni accesi, con alcune opposizioni che hanno contestato alcuni aspetti della gestione finanziaria.

La maggioranza approva il rendiconto del 2025 non senza critiche dall’opposizione in Consiglio comunale. Come ha illustrato l’assessore al bilancio Massimiliano Balconi, le entrate sono state di 54,341 milioni di euro, fra tributarie, correnti e extratributarie. Si aggiungono 29 milioni di riscossioni varie. Fra le entrate tributarie, 5,6 milioni di euro provengono dall’Imu, 5,3 milioni dall’addizionale Irpef e 4 milioni dalla Tassa rifuti. Quasi 2,4 milioni sono entrate dal recupero di evasioni delle tasse (Imu, addizionale Irpef e Tari) del 2024. Le spese ammontano a 35 milioni, di cui spese correnti 25,8 milioni e 5 milioni in conto capitale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cresce l’avanzo di bilancio, polemiche in Consiglio Notizie correlate Bilancio in consiglio comunale : "Avanzo ipotecato per Italgas"La buona notizia è che il consuntivo del bilancio 2025 (va in consiglio comunale mercoledì, ore 21,30) vede un avanzo di amministrazione di 500mila... Bilancio gestione 2025: "L’avanzo cresce ancora. Nuove risorse per la città"di Gabriele Masiero "L’avanzo di amministrazione cresce e questo non è un dato tecnico, ma il segnale concreto di una gestione attenta delle risorse... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cresce l’avanzo di bilancio, polemiche in Consiglio; Enpaia: avanzo di 27,1 milioni nel 2025; Entrate più veloci della spesa: cresce l’avanzo nei conti; Carifirenze, avanzo in crescita a 119 milioni di euro. Cresce l’avanzo di bilancio, polemiche in ConsiglioLa maggioranza approva il rendiconto del 2025 non senza critiche dall’opposizione in Consiglio comunale. Come ha illustrato l’assessore ... ilgiorno.it Entrate più veloci della spesa: cresce l’avanzo nei contiDiciamolo. L'Italia, fino ad oggi, si è salvata da sola. Dopo la parentesi del Covid, del liberi tutti, dei maxi scostamenti di bilancio da decine di miliardi alla ... ilmessaggero.it Sulla nave da crociera cresce l’allarme per l’hantavirus: possibile trasmissione tra passeggeri, contagi sospetti e incertezza sull’approdo mentre proseguono evacuazioni e controlli. - facebook.com facebook Cresce il malcontento tra i top player del tennis verso gli organizzatori degli Slam. Nel mirino c’è il Roland Garros 2026: l’aumento del montepremi del 9,5% è considerato insufficiente rispetto alla crescita dei ricavi, stimata intorno al 14% annuo. Sul tema si x.com