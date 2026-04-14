Nel bilancio di gestione previsto per il 2025, si evidenzia un aumento dell’avanzo di amministrazione. Questo incremento viene presentato come un risultato di una gestione attenta delle risorse pubbliche, secondo quanto dichiarato da un rappresentante dell’amministrazione. La crescita dell’avanzo consente di mettere a disposizione nuove risorse per la città, senza specificare dettagli su progetti o interventi futuri.

di Gabriele Masiero "L’avanzo di amministrazione cresce e questo non è un dato tecnico, ma il segnale concreto di una gestione attenta delle risorse pubbliche. Significa avere un tesoretto da poter reinvestire in opere pubbliche, manutenzioni, eventi e spese non ricorrenti, senza gravare sui cittadini". Così il sindaco Michele Conti, che ha anche la delega al Bilancio, annuncia il via libera della Giunta al rendiconto di gestione 2025 che andrà all’esame del consiglio comunale: il documento finanziario indica un risultato di amministrazione pari a 144,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 133,5 milioni del 2024 e ai 127,6 milioni del 2023.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio gestione 2025: "L’avanzo cresce ancora. Nuove risorse per la città"

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