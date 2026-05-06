Credito in crescita | tassi in calo per imprese più alti per i mutui

Negli ultimi mesi, i tassi di interesse sui crediti alle imprese sono diminuiti, mentre quelli sui mutui per le famiglie sono aumentati. Le grandi aziende stanno beneficiando di condizioni più favorevoli, con tassi più bassi rispetto a prima. Tuttavia, le micro-imprese con meno di venti dipendenti stanno perdendo miliardi di prestiti, evidenziando una differenza significativa tra i diversi settori.

? Cosa scoprirai Come cambiano i tassi per chi cerca casa rispetto alle grandi aziende?. Perché le micro-imprese con meno venti dipendenti perdono miliardi di prestiti?. Quali regioni italiane registrano una crescita creditizia sorprendente nonostante il calo?. Come influisce la dimensione aziendale sulla facilità di ottenere liquidità?.? In Breve Crediti deteriorati netti scesi a 28,3 miliardi di euro contro 196,3 del 2015.. Micro-imprese sotto i 20 addetti registrano calo prestiti di 5 miliardi di euro.. Contrazione prestiti aziendali rilevante in Valle d'Aosta -10,3% e Marche -7,6%.. Crescita prestiti a Vibo Valentia +21,4% e Lazio +6,6% nel primo mese 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Credito in crescita: tassi in calo per imprese, più alti per i mutui 1 Million Refinance Rejections: The Housing Collapse Begins Notizie correlate Credito in Italia: i prestiti volano, tassi in calo per imprese e caseIl mercato del credito in Italia mostra una spinta rinnovata con un incremento dei prestiti erogati a imprese e famiglie pari al 2,4% nel mese di... Mutui in Italia, tassi tra i più bassi d’Europa: variabile in calo, fisso in rialzoABBONATI A DAYITALIANEWS Italia al 3,28%: tra i livelli più competitivi in Europa Arriva una notizia positiva per chi sta pensando di accendere un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Credito al consumo, cresce il peso sulle famiglie: in Italia tassi ancora tra i più alti in Europa; Credito al consumo. Cresce il peso sulle famiglie: in Italia tassi ancora tra i più alti in Europa - CISL; Austerity di guerra, la Bce avvisa: stretta sul credito; Credito al consumo, in Italia tassi più alti e famiglie sempre più indebitate. First Cisl: preoccupazione per cq e bnpl. Credito e famiglie: la sfida dei tassiIn un contesto economico segnato dall’inflazione e dalle decisioni della BCE, Daniele Cirimbelli (StarBrixia) traccia la rotta per una ... cremonaoggi.it Credito al consumo, in Italia tassi più alti e famiglie sempre più indebitate. First Cisl: preoccupazione per cq e bnplItaliani poco indebitati? Il discorso non riguarda il credito al consumo, nel quale le famiglie superano la media europea sia per il peso sul totale dei prestiti che per i tassi applicati. A fare il p ... simplybiz.eu #EducazioneFinanziaria Bilancio familiare e gestione del credito sotto controllo: si può fare! Ne parliamo durante i webinar di domani, disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS. Iscriviti ora. #PosteEduFin - facebook.com facebook Banche, @HSBC, utile in calo e crollo in borsa (-5%): scatta l’allarme credito privato dopo perdita shock da 400 milioni x.com