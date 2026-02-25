Mutui in Italia tassi tra i più bassi d’Europa | variabile in calo fisso in rialzo

Il tasso dei mutui in Italia si attesta al 3,28%, uno dei più bassi in Europa, grazie alla diminuzione dei tassi variabili. La causa principale è la politica di abbassamento dei costi del denaro da parte delle banche centrali europee. Questo dato interessa chi sta valutando un nuovo finanziamento, poiché rappresenta un'opportunità di risparmio rispetto ad altri paesi. Molte famiglie italiane cercano ora di approfittare di questa fase favorevole.

Italia al 3,28%: tra i livelli più competitivi in Europa. Arriva una notizia positiva per chi sta pensando di accendere un mutuo. Secondo l'ultima "Quarterly review" pubblicata dalla European Mortgage Federation, nel terzo trimestre 2025 il tasso medio sui mutui in Italia si è attestato al 3,28%, uno dei valori più bassi nel panorama europeo. Il dato, riferito al periodo luglio-settembre 2025, segna un lieve aumento rispetto al trimestre precedente (3,19%), ma resta comunque tra i più convenienti tra i Paesi analizzati. Mutuo variabile: fino a 76 euro in meno al mese. Sul fronte pratico, i numeri sono significativi.

Tassi dei mutui in rialzo, il fisso vince sul variabile: i dati aggiornatiA dicembre 2025 si osserva un lieve incremento dei tassi di interesse sui mutui, con il fisso che si conferma come scelta preferenziale rispetto al variabile.

Il tasso medio dei mutui in Italia è tra i più bassi in Europa. Quanto si risparmia col variabileIl calo dei tassi dei mutui in Italia, ora al 3,28%, deriva da una lunga diminuzione dei costi di finanziamento, che permette ai mutuatari di risparmiare su interessi e spese.

Mutui, in Italia tasso medio al 3,28%: è tra più bassi in EuropaSecondo quanto emerge dai dati dell’ultima Quarterly Review pubblicata dell’European mortgage federation, anche nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei mutui in Italia si è confermato competitivo, ... tg24.sky.it

Tassi sotto il 3,5%, cosa cambia per i mutui: simulazioni importi delle ratePrestiti in crescita e tassi medi al 3,47% per l’acquisto di abitazioni. Le simulazioni delle rate. Ecco come cambiano i costi dei mutui ... quifinanza.it

