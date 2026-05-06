Crans Montana la prima stima di danni all' Italia è di 300mila euro

A Crans Montana è stata presentata una richiesta di costituzione di parte civile in cui si stima un danno di 300.000 euro per l’Italia. La cifra riguarda i danni già calcolati e non include le spese legali o altri costi accessori. La richiesta si riferisce a un procedimento giudiziario in corso e riguarda i danni subiti nel contesto di un evento specifico.

Ammonta a 300mila euro la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana dalla strage di Capodanno a Crans-Montana. E' quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile, inviata dall'avvocato Romain Jordan alla procura di Sion. "Si tratta solo di una prima quantificazione, limitata alle spese del Dipartimento della Protezione Civile, che dovrà essere integrata dai costi supplementari sostenuti da altre amministrazioni e dalle Regioni, in particolare le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti", ha precstato il legale incaricato dall'Avvocatura generale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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