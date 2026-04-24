La Svizzera ha annunciato che chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro per le spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion in seguito al ricovero di tre giovani italiani feriti durante l’incendio nel locale Le Constellation a Crans Montana. In risposta, un rappresentante italiano ha dichiarato che il paese non intende effettuare il pagamento. La questione riguarda le spese mediche legate all’incidente avvenuto nella località svizzera.

La Svizzera intende chiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale Le Constellation a Crans Montana. È quanto emerso dall’incontro di questo pomeriggio tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. “L’Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso”, fa sapere l’ambasciatore italiano a Berna dopo l’incontro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro di spese sanitarie. Tajani replica: “Non pagheremo”

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi

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