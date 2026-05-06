Crac Popolare di Bari | richieste di reclusione per i Jacobini

Sono state avanzate richieste di reclusione nei confronti dei membri di una famiglia coinvolta nel fallimento di una banca. Si indaga su come sia stato possibile coprire un deficit di un miliardo di euro. Sono circa 70.000 gli azionisti che hanno perso tutto a causa della crisi bancaria. La vicenda riguarda un fallimento che ha coinvolto una delle principali istituzioni finanziarie della regione.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile nascondere un buco di un miliardo?. Chi sono i 70mila azionisti che hanno perso tutto?. Perché lo Stato deve pagare per il falso in bilancio?. Cosa accadrà alle vittime durante l'udienza del 19 maggio?.? In Breve Buco finanziario di 1 miliardo e 144 milioni di euro rilevato da Banca d'Italia.. 70mila azionisti coinvolti nelle perdite causate dalla gestione dei Jacobini.. Prossima udienza per le parti civili fissata per il 19 maggio.. Danno economico esteso anche all'Erario dello Stato per via del dissesto.. Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha chiesto oggi nove anni e sei mesi di reclusione per Marco Jacobini e otto anni e tre mesi per Gianluca Jacobini in merito al crac della Banca Popolare di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crac Popolare di Bari: richieste di reclusione per i Jacobini Notizie correlate Crac Banca Popolare di Bari: «Si sapeva che l'acquisto di Tercas sarebbe stato fallimentare»La disastrosa situazione economica di Banca Tercas, l'istituto abruzzese comprato dalla Popolare di Bari nel 2014, sarebbe stata ben nota ai... Detenuti diventano operatori agricoli: il percorso di Università Popolare di Caserta e casa di reclusioneIl riscatto passa per la formazione professionale mirata al reinserimento sociale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crac della Popolare di Bari, chieste condanne fino a 9 anni per Marco e Gianluca Jacobini; Crac Popolare di Bari, chieste condanne pesanti per i Jacobini; Crac Banca Popolare di Bari: chieste condanne per Marco e Gianluca Jacobini; Crac Popolare di Bari: chiesti quasi 10 anni per Jacobini. Crac Popolare di Bari: chiesti quasi 10 anni per JacobiniLa Procura di Bari sollecita condanne pesanti per gli ex vertici sul falso in bilancio. Intanto arriva un'assoluzione per il dg De Bustis e due funzionarie per il filone legato alle presunte truffe su ... emmelle.it Crac Banca Popolare di Bari: «Si sapeva che l'acquisto di Tercas sarebbe stato fallimentare»La disastrosa situazione economica di Banca Tercas, l'istituto abruzzese comprato dalla Popolare di Bari nel 2014, sarebbe stata ben nota ai dirigenti della banca pugliese. Tanto che già nell'ottobre ... quotidianodipuglia.it La Procura di Bari ha chiesto condanne severe nel processo sul crac della Banca Popolare di Bari. Il procuratore Roberto Rossi ha sollecitato nove anni e sei mesi di reclusione per Marco Jacobini e otto anni e tre mesi per Gianluca Jacobini, imputati per falso - facebook.com facebook