Detenuti diventano operatori agricoli | il percorso di Università Popolare di Caserta e casa di reclusione

Durante i mesi recenti, l’Università Popolare di Caserta ha collaborato con la Casa di reclusione di Aversa per offrire un percorso formativo a detenuti, che ha portato alla conclusione con esami finali e attestati di formazione. I partecipanti hanno seguito corsi di formazione per diventare operatori agricoli e addetti al confezionamento, ottenendo così una qualifica ufficiale al termine del percorso.

Il riscatto passa per la formazione professionale mirata al reinserimento sociale. Attestati regionali per chi ha coltivato fragole e imparato a confezionarle per la vendita a Km 0 Da detenuti a operatori agricoli. E ad addetti al confezionamento. È il percorso formativo che l'Università Popolare di Caserta e la Casa di reclusione di Aversa hanno portato avanti con successo in questi mesi e che si è concluso con gli esami finali e la consegna degli attestati di formazione professionale rilasciati dalla Regione Campania nelle scorse ore. Non è il primo risultato dell'ente casertano nel sistema penitenziario.

