Crac Banca Popolare di Bari | Si sapeva che l' acquisto di Tercas sarebbe stato fallimentare

La Banca Popolare di Bari aveva conoscenza della difficile situazione di Banca Tercas, acquistata nel 2014, e sapeva che l’operazione avrebbe potuto portare a un fallimento. Le notizie emergono da documenti che rivelano come i dirigenti della banca pugliese fossero consapevoli delle criticità dell’istituto abruzzese prima dell’acquisto. La vicenda riguarda quindi un’operazione finanziaria complessa e controversa.

La disastrosa situazione economica di Banca Tercas, l'istituto abruzzese comprato dalla Popolare di Bari nel 2014, sarebbe stata ben nota ai dirigenti della banca pugliese. Tanto che già nell'ottobre 2013, un anno prima dell'acquisizione, i vertici della Popolare indicavano in alcune mail scambiate tra loro "i rischi noti dell'acquisizione" della banca di Teramo. In quei mesi, insomma, i manager del principale istituto bancario del Sud Italia (adesso Banca del Mezzogiorno) "sapevano già che sarebbe stato un acquisto fallimentare". Lo ha detto oggi, nel corso della requisitoria, il pm Federico Perrone Capano, nella seconda... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crac Banca Popolare di Bari: «Si sapeva che l'acquisto di Tercas sarebbe stato fallimentare» Articoli correlati Crac Banca popolare di Bari, vertici condannati a pagare oltre 120 milioniSecondo quanto riportato dai quotidiani Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno e Repubblica, i due Jacobini potranno rispondere per una... Crac Banca Popolare di Bari, condanne per gli ex vertici: risarcimento da 122 milioniUn risarcimento da circa 122 milioni di euro: è quanto deciso dal tribunale civile di Bari nei confronti dei vertici dell'allora Banca Popolare di... Una selezione di notizie su Crac Banca Popolare Temi più discussi: Veneto Banca, dietro il crac trenta operazioni sospette. I pm: Distratti 320 milioni; FI - FORZA ITALIA * SENATO: BANCHE: ZANETTIN (FI), SUCCESSO BPER EVIDENZIA FALLIMENTI POPOLARI VENETE; Andrea Arman, morto l’avvocato paladino dei risparmiatori che nel crac di Veneto Banca e Popolare di Vicenza avevano perso tutto; Crac banche venete, gli ex soci presentano un esposto in tribunale: I magistrati faranno le loro verifiche. Crac Popolare di Bari, Procura: «Bilancio fasullo, 1 miliardo pagato da azionisti con sangue e Erario»Popolare Bari, nel processo per falso in bilancio, il procuratore Roberto Rossi accusa gli ex vertici Jacobini: bilancio falsificato dal 2014 ... quotidianodelsud.it Crac Pop Bari, in intercettazioni Jacobini al figlio La banca sei tuLa banca sei tu dice Marco Jacobini, ex presidente del cda dell’ec istituto di credito barese, al figlio Gianluca, gia’ vice direttore generale, in un’intercettazione depositata dalla Procura di ... trmtv.it Sì è tenuta oggi a Bari la prima requisitoria della procura nell'ambito del processo sul crac dell'ex Banca Popolare di Bari. "Gestivano la banca come una masseria", ha detto il procuratore Roberto Rossi. - facebook.com facebook Crac Pop Bari, Procuratore 'oltre 1 miliardo pagato da azionisti col sangue'. Rossi: 'Banca governata come una masseria, nascosta situazione di sfascio' #ANSA x.com