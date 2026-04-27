Cangiano FdI ‘Cpr Castel Volturno apertura al dialogo con la Chiesa’

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha espresso apprezzamento per la volontà del ministro dell’Interno di incontrare il vescovo della diocesi di Capua, riferendosi alla questione relativa al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Castel Volturno. La dichiarazione arriva in un momento di discussione sull’apertura al dialogo tra il governo e la Chiesa sulla gestione di quest’area. Nessuna indicazione su tempistiche o dettagli dell’incontro è stata fornita.

Tempo di lettura: 2 minuti «Accogliamo con grande favore la disponibilità del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad incontrare il vescovo della diocesi di Capua. È un segnale importante di apertura, dialogo e trasparenza su un tema così delicato per il territorio di Castel Volturno». Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia. «Siamo pronti a confrontarci in ogni sede, con rispetto e spirito costruttivo, per illustrare la bontà e l’opportunità del progetto del Cpr. Parliamo di uno strumento concreto che consentirà di intervenire su una delle principali criticità del territorio: la presenza di immigrati irregolari, spesso con procedimenti penali, che oggi vivono ai margini della legalità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cangiano (FdI), ‘Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa’ Notizie correlate CPR a Castel Volturno, Zinzi: “Piantedosi pronto al confronto con il vescovo Lagnese”Si apre uno spiraglio di dialogo istituzionale sul progetto del CPR di Castel Volturno. Aveta: “No al CPR a Castel Volturno, basta scaricare i problemi sui territori già fragili”Tempo di lettura: < 1 minuto“La decisione del Presidente Roberto Fico di opporsi alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cpr. L’on. Gimmi Cangiano: Scelta giusta. Partiremo dagli immigrati di Castel Volturno; Cangiano (FdI): Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa. Pronti a spiegare un intervento necessario per legalità e sviluppo; Castelvolturno (CE). Migranti, Cangiano (FdI): dal governo Meloni 43 milioni per sicurezza e legalità; Cpr a Castel Volturno, Zinzi difende la scelta del governo: Sinistra ostaggio della sindrome Nimby. Cangiano (FdI): «Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa. Pronti a spiegare un intervento necessario per legalità e sviluppo»15:29:17 «Accogliamo con grande favore la disponibilità del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad incontrare il vescovo della Diocesi di Capua. È un segnale importante di apertura, dialogo e tras ... casertafocus.net Cpr a Castel Volturno, la Campania dice no: appello al governo. Vescovo Caserta: offesa alla dignità«Esprimiamo profonda preoccupazione per il progetto di realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nel Comune di Castel Volturno. I fatti di cronaca ci raccontano come all'interno ... napoli.repubblica.it CPR Castel Volturno, Smarrazzo (CR/IV): “Decisioni imposte e senza confronto non reggono”: Napoli, 27 Aprile – “Riportare il confronto su un piano di responsabilità istituzionale e di reale ascolto dei territori”. Lo auspica il consigliere regionale campano di C - facebook.com facebook CPR a #CastelVolturno, #CISAL attacca: “Scelta incoerente con lo sviluppo del litorale domizio” - x.com