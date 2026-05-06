Coworking al Parlamento europeo il modello UniFg

Presso la biblioteca Altiero Spinelli del Parlamento europeo si è svolto un incontro dedicato al coworking e all’innovazione negli spazi di lavoro, promosso dall’eurodeputato. Durante l’evento è stata presentata una delegazione dell’Università di Foggia, che ha illustrato il modello UniFg. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti e studiosi interessati alle nuove modalità di condivisione degli ambienti lavorativi.