Coworking al Parlamento europeo il modello UniFg
Presso la biblioteca Altiero Spinelli del Parlamento europeo si è svolto un incontro dedicato al coworking e all’innovazione negli spazi di lavoro, promosso dall’eurodeputato. Durante l’evento è stata presentata una delegazione dell’Università di Foggia, che ha illustrato il modello UniFg. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti e studiosi interessati alle nuove modalità di condivisione degli ambienti lavorativi.
Presso la biblioteca Altiero Spinelli del Parlamento europeo si è svolto un confronto sul tema del coworking e dell’innovazione degli spazi di lavoro, promosso dall’eurodeputato Mario Furore, che ha ospitato una delegazione dell’Università di Foggia.Al centro dell’incontro il modello delle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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