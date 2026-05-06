Costruttori | serve più suolo e materie prime locali per l’edilizia

I costruttori locali chiedono un aumento di terreni e materie prime disponibili nell’area per sostenere il settore edilizio. Uno studio indica che l’Alto Adige potrebbe coprire il 65% dei materiali richiesti attraverso risorse locali. Inoltre, si valuta quale quantità di terreno sarebbe necessaria per garantire abitazioni accessibili fino al 2038. Questi approfondimenti riguardano le risorse e le esigenze di sviluppo della regione.

? Cosa scoprirai Come può l'Alto Adige coprire il 65% di materiali mancanti?. Quanto terreno serve per garantire case accessibili fino al 2038?. Perché l'importazione di materiali mette a rischio i cantieri locali?. Chi deve decidere la destinazione d'uso dei nuovi suoli edificabili?.? In Breve Solo il 35% della sabbia e ghiaia necessaria è estratto in Alto Adige.. 357 ettari di nuovo suolo coprirebbero il fabbisogno abitativo fino al 2038.. L'area necessaria per le case incide solo per lo 0,054% della superficie provinciale.. Il settore richiede annualmente 6 milioni di tonnellate di materiali per i cantieri.. Christian Egartner ha sollecitato nuove decisioni sulla gestione del territorio e sulle risorse minerarie durante l’assemblea generale del Collegio Costruttori dell’Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costruttori: serve più suolo e materie prime locali per l’edilizia Notizie correlate Spedizioni più lente e materie prime più care: così il prezzo dei preservativi sale del 30% a causa della guerraLa guerra in Medio Oriente comincia a farsi sentire anche dove meno ci si aspetterebbe: nei prezzi dei preservativi. Gli effetti della guerra, i timori di Cna: "Più costi per energia e materie prime, ricadute pesanti sulle piccole imprese"In testa alla classifica dei rialzi, a due settimane dall'inizio del conflitto, c'è l'energia elettrica (+60%), seguita da rame (+40%), ferro e... Una raccolta di contenuti Coldiretti Toscana sul consumo di suolo: 3 km ogni anno divorati da cemento e degradoCresce in Toscana l’impatto degli impianti fotovoltaici sul consumo di suolo. Sono poco meno di 500 – di cui 33 realizzati solo nell’ultimo anno – gli ... gonews.it Consumo di suolo, nel 2024 toccato il massimo degli ultimi 12 anni29/10/2025 - Il consumo di suolo in Italia accelera, raggiungendo nel 2024 il valore più alto degli ultimi 12 anni, con effetti concreti su microclima, biodiversità e servizi ecosistemici, soprattutto ... edilportale.com