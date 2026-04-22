Spedizioni più lente e materie prime più care | così il prezzo dei preservativi sale del 30% a causa della guerra

A causa del conflitto in Medio Oriente, i costi delle materie prime sono aumentati e le spedizioni sono diventate più lente. Di conseguenza, il prezzo dei preservativi è salito del 30 per cento rispetto al passato. Questa variazione si riflette sui prezzi al consumo e interessa i produttori di questi prodotti, influenzando la disponibilità e i costi finali sul mercato. La situazione evidenzia come i conflitti geopolitici possano avere ripercussioni in settori inattesi.

La guerra in Medio Oriente comincia a farsi sentire anche dove meno ci si aspetterebbe: nei prezzi dei preservativi. Karex Bhd, il più grande produttore al mondo, ha annunciato che potrebbe aumentare i listini tra il 20% e il 30%, con rincari anche superiori se le tensioni con l’Iran continueranno a colpire la catena globale delle forniture. A dirlo è stato proprio l’amministratore delegato Goh Miah Kiat, in un’intervista alla Reuters: «La situazione è decisamente molto fragile, non abbiamo altra scelta che trasferire i costi sui clienti». Il nodo delle materie prime. Karex produce oltre 5 miliardi di preservativi l’anno ed è un fornitore chiave per marchi globali come Durex e Trojan, oltre che per sistemi sanitari pubblici – tra cui l’NHS, il sistema sanitario britannico – e programmi internazionali delle Nazioni Unite.🔗 Leggi su Open.online

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Argomenti più discussi: Wall Street in rialzo, Piazza Affari ai massimi dal 2000; Focus sul mercato mondiale dell'ananas.

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